Selena Gómez tiene muchísimo cariño por Taylor Swift y todo el mundo lo sabe, las dos celebridades son las más aclamadas por el público juvenil.

La interprete de “Lose You to Love Me” está tomando una vez más un descanso de las redes sociales. En un video de TikTok Live compartido por sus fanáticos a través de Twitter, la cantante y actriz lo anunció.

Gómez tiene una nueva razón para mantener la aparente enemistad a pesar de los muchos intentos de reconciliación con Hailey Bieber, todo parece que la cantante no tiene una buena relación , ya que la esposa de Justin Bieber atacó directamente a Taylor Swift.

Todo ha sido a raíz de un video que se ha viralizado en TikTok en el que se mostraba una entrega de premios de hace 10 años en la que se veía a la modelo junto al rapero Method Man.