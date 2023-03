Lady Gaga si se presentó en la 95ª edición de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas interpretando “Hold My Hand”, canción por la que se encuentra nominada.

Es la cuarta ocasión en la que Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, es nominada a los premios Óscar por su canción “Hold My Hand” de la película estadounidense “Top Gun”:Maverick”, que escribió junto con el compositor BloodPop.

Además de sus nominaciones en los Premios de la Academia, Lady Gaga ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, dentro de los cuales se incluyen varios premios Grammy, Golden Globes y MTV Video Music Awards, además de ser un icono en la cultura pop y en la industrial musical.

No es la primera vez que la cantante se presenta en los Premios de la Academia. Recordemos que en 2016 fue nominada a Mejor Canción Original por “Til It Happens To You” de la película “The Hunting Ground”, durante su presentación en el escenario estuvo acompañada por un grupo de sobrevivientes de violencia sexual, haciendo de su show uno de los más emotivos.