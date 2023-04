Peso Pluma admite que no le gusta cómo canta

El mexicano de 23 años de edad, Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como ‘Peso Pluma’ se ha convertido en uno de los artistas más importantes a nivel global según la lista de mundial de canciones más escuchadas de Spotify, superando a grandes cantantes como Bad Bunny, Karol G y Shakira.

Sin embargo, el famoso reveló recientemente que su éxito se debe principalmente a que supo sacarle provecho a algo que él no veía como viable en un principio, que es su voz, la cual además asegura que no le gusta, pues no considera que sea el mejor cantante.

De acuerdo con Peso Pluma, su más grande sueño era ser futbolista, pero al no lograrlo buscó hacer otra cosa, llevándolo a incursionar en la música y convertirse en un digno representante de los corridos tumbados y de su país, por temas como Ella baila Sola, el cual hizo en colaboración con Eslabón Perdido.

“Yo fíjate que a mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro es lo que me gusta es que está diferente pues traemos otro estilo totalmente, o sea pa’ que algo pegue no necesariamente tengo que ser un ver*** cantando, ¿me entiendo?”, explicó Peso Pluma.