“Oppenheimer” gana el máximo galardón en los SAG Awards

Pedro Pascal se coronó como el mejor actor de serie de drama en la 30.ª edición de la ceremonia por su interpretación de Joel en la serie de HBO ‘The Last of Us’ .

LISTA DE GANADORES:

-Mejor actuación de un actor en una película para televisión o serie:

Steven Yeun – “Beef”

-Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o serie:

Ali Wong – “Beef”

-Mejor actuación de un actor en una serie de comedia:

Jeremy Allen White – “The Bear”

-Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia:

Ayo Edebiri – “The Bear”

-Mejor actuación de una actriz en una serie dramática:

Elizabeth Debicki – “The Crown”

-Mejor actuación de un actor en una serie dramática:

Pedro Pascal – “The Last of Us”

-Mejor reparto en una serie de comedia:

“The Bear”

-Mejor reparto en una serie dramática:

“Succession”

-Mejor actuación de una actriz en un papel secundario:

Da’Vine Joy Randolph – “The Holdovers”

-Mejor actuación de un actor en un papel secundario:

Robert Downey Jr. – “Oppenheimer”

-Mejor actuación de una actriz en un papel principal:

Lily Gladstone – “Killers of the Flower Moon”

-Mejor actuación de un actor en un papel principal:

Cillian Murphy – “Oppenheimer”

-Mejor reparto en una película:

“Oppenheimer”