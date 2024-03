Nick Carter ofreció una velada musical inolvidable en Tegucigalpa

“ Bienvenidos al Who I Am Tour” , inició diciendo el artista quien presentó un repertorio lleno de éxitos, pues además de interpretar exquisitamente sus sencillos en solitario incluyó algunas de las canciones de gloria de las bandas más populares de todos los tiempos además de los Backstreet Boys.

Una ola de emoción se apoderó de los fanáticos cuando timbraron los acordes iniciales de Everybody Wants To Rule The World que en fusión con el carismático estadounidense desató gritos ensordecedores y aplausos que resonaban por todo el lugar, sobre todo cuando incluyó las gafas negras en su elegante look de traje blanco para interpretar Sunglasses at Night.

En una segunda parte del encuentro, Nick Carter optó por un estilo relajado para desvelar su repertorio más romántico en el que incluyó canciones como: Shape Of My Heart, As Long As You Love Me, entre otras.

Una presentación que inició a la hora pactada, como pocos artistas lo hacen, culminó con los éxitos I Want It That Way y Everybody, un himno generacional que desencadenó un frenesí colectivo, con el público saltando y cantando al unísono mientras Carter recordaba las emblemáticas coreografías de su eterna juventud.