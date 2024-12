Nicholas Hoult asegura que su Lex Luthor será despiadado con Superman

Hoult explicó a ‘Entertainment Tonight’ que le resulta imposible hacer comentarios sobre su propio “giro villano” en ‘ Superman ’, porque no ha visto la versión final: “No lo sé. Hasta que no vea la película, no lo sé. Hicimos una mezcla de cosas”.

Ha pasado casi exactamente un año desde que se confirmó que Nicholas Hoult interpretaría a Lex Luthor en Superman . El director James Gunn nunca ha evitado desacreditar o confirmar noticias especulativas en las redes sociales, confirmó el casting de Hoult en noviembre de 2023 posando en una foto con el actor.

“Sí, finalmente puedo responder, @nicholashoult es Lex Luthor en #SupermanLegacy y no podría estar más feliz”, escribió Gunn en Instagram. “Salimos a cenar anoche para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que sea diferente a todo lo que hayas visto antes y que nunca olvides.

“Pero, James, escuchamos esto hace semanas, ¿por qué no nos dijiste que era verdad?” Porque, aunque lo estábamos discutiendo, no fue definitivo hasta hace un par de días y no quiero decirles algo que no es seguro. De todos modos, aquí está Lex (¡y Nicholas!), uno de mis personajes favoritos en el DCU”.