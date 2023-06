Niall Horan descarta una reunión de One Direction en el futuro próximo

Como tantas otras tendencias cíclicas en el mundo del entretenimiento, en los dos últimos meses han vuelto a intensificarse los eternos rumores de que los cinco exintegrantes de One Direction -Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan- podrían estar planificando un reencuentro a corto plazo para despedirse definitivamente de sus fans. Hay que recordar que la banda se tomó un “descanso temporal” en el año 2015, pero su regreso nunca se materializó. La posibilidad de que vaya a producirse parece no ser más que una fantasía a la que se agarran sus seguidores más optimistas.

Poco antes de que Harry Styles hiciera acto de presencia en el último programa de ‘The Late Late Show’, el espacio nocturno que presentaba James Corden en la televisión estadounidense, el pasado 27 de abril, en las redes sociales corrió como la pólvora la teoría de que los cinco intérpretes, incluido Zayn Malik, quien abandonó la formación meses antes de su disolución, volverían a verse las caras tras un largo período de negociaciones para cuadrar agendas. Todo fueron meras especulaciones sin fundamento, como acaba de confirmar el cantautor Niall Horan en su última entrevista a Apple Music.

Aunque el artista irlandés no ha cosechado un éxito planetario como el citado Harry, ni tuvo un disco debut súper ventas como el de Zayn, cuya popularidad se ha desinflado en los últimos años, su trayectoria como solista disfruta de gran regularidad y ha contado con el respaldo de la crítica y de su público más fiel tanto en el Reino Unido como en su país natal.

El joven de 29 años publicará su tercer disco el próximo mes de junio y se embarcará en una gira por toda Europa para defender sus nuevas canciones y también los “clásicos” de One Direction.

“Es muy probable que los toque, sí”, ha respondido así a la pregunta de si interpretará algunos de los temas más representativos de su antiguo grupo. “Nunca me he distanciado de ellas. Son grandes canciones. Hay muchas que encajan genial en mi estilo. También me gusta hacer versiones de ellas”, ha explicado en su conversación con el locutor Zane Lowe.

Al ser cuestionado directamente sobre la posible vuelta de One Direction, Niall Horan no se ha atrevido a descartar de plano una futura reunión, pero también ha dejado claro que no se ha llegado a abordar este tema.

“Es una larga lista de... En casi todas mis entrevistas tengo que decirlo. No hemos parado de oírlo. Pero lo único cierto es que esas supuestas conversaciones nunca han tenido lugar. Es un gran legado el que hemos dejado. Pero la respuesta sigue siendo la misma: no se ha hablado de ello. Conversamos con regularidad, pero no hemos conversado sobre eso. Quién sabe qué acabaremos haciendo. Podría ser algo así como la reunión de ‘Friends’ [casi 20 años después del fin de la serie], o una gira. Pero todavía no se ha dicho una sola palabra”, ha insistido.