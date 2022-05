Muere Andrew Fletcher, de la banda Depeche Mode, a los 60 años

Andrew Fletcher, teclista y miembro fundador de la banda electrónica británica Depeche Mode, murió a los 60 años.

Un comunicado emitido por la banda en las redes sociales decía: “Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia, y su compañero de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher”.

Formada en Basildon a fines de la década de 1970, la banda ha tenido 14 álbumes de estudio entre los diez primeros en el Reino Unido y éxito en las listas internacionales con canciones que incluyen Enjoy The Silence, Personal Jesus y Just Can’t Get Enough.

La banda continuó diciendo en su comunicado: “Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría. Nuestro corazón está con su familia y le pedimos que los tenga en cuenta y respete su privacidad en este momento difícil”.

Fletcher nació en 1961 en Nottingham y se mudó a Basildon, donde a fines de la década de 1970 formó la banda Composition Of Sound junto a Martin Gore y Vince Clarke.