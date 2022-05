Ray Liotta, el actor que protagonizó el clásico de las películas de mafia “Goodfellas” en 1990 falleció a los 67 años en República Dominicana, de acuerdo con medios estadounidenses.

El actor estaba en la isla filmando una producción, informaron las publicaciones TMZ y Deadline. De acuerdo con ambos medios, Liotta falleció mientras dormía.

Liotta deja una hija, Karsen. Estaba comprometido para casarse con Jacy Nittolo.

Ray Liotta estaba en un gran resurgimiento de su carrera actoral.

Entre sus recientes proyectos se encuentran The Many Saints of Newark, Marriage Story, por la que compartió un Indie Spirit Award, y No Sudden Move.

Terminó de grabar Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de Working Title The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.