Michael Douglas descubre que es familia de Scarlett Johansson

El actor Michael Douglas descubrió que está emparentado con la famosa actriz de Marvel, Scarlett Johansson, lo que le causó alegría.

Ha sido gracias a Finding Your Roots, un programa de televisión estadounidense que, conducido por Henry Louis Gates Jr., indaga en el árbol genealógico de los famosos que acuden a él, que Michael Douglas ha descubierto que es primo de ADN de la actriz.

Douglas y Johansson comparten tramos idénticos de ADN en cuatro cromosomas diferentes, tal y como revelaba el programa de televisión. En el caso de Johansson, ese material genético viene de una herencia materna que se remonta a comunidades judías del este de Europa.

El actor reaccionó con asombro y alegría al conocer la noticia y desea ver muy pronto a Johansson.

“Es increíble. Qué bien. Esto es genial. Esto es genial. Estoy deseando ver a Scarlett la próxima vez”, comentó.

La próxima vez que se verá a Douglas en las pantallas será interpretando a Benjamin Franklin en una miniserie de Apple TV+ que se estrena el viernes 12 de abril. Por su parte, la comedia romántica Fly Me to The Moon protagonizada por Johansson llegará a los cines el 12 de julio.