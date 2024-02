Papá de Ana Bárbara revela que sufre malos tratos de la cantante

Desde hacer varios meses han surgido rumores de que Ana Bárbara ha tenido distanciamiento en su ámbito familiar, específicamente con su padre, don Antero. Sin embargo, todo se quedó en simples especulaciones.

Ahora, fue el mismo Antero Ugalde quien salió a confirmar que sí tiene enemistad con la cantante. Lo anterior debido a que Ana Bárbara no quiso prestarle dinero, el cual necesitó con urgencia.

En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, don Antero detalló que existen diversos motivos por los cuales ha tenido un contundente distanciamiento con su hija.

En principio, Ugalde manifestó que tuvo algunos contratiempos con su rancho, por lo que acudió a Ana para pedirle una cantidad de dinero para cubrir los gastos de su casa. Sin embargo, ella se negó.

“Se vino la cosa terrible que no llueve. Me daba 3 mil pesos mensuales. Le pedí que me adelantara un año, o sea 36 mil, para comprar pasturas para las vacas y me dijo que no tenía esa cantidad”, dijo Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara

Agregó: “Me arrepentí de haberlos pedido. Después ya no me volvió a hablar y no creo que no haya tenido los 38 mil que le pedía”.

Eso no es todo, don Antero recordó frente a las cámaras que Ana Bárbara se ha expresado “muy mal” de su mamá, situación que le causó extrañeza.