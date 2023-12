Lucía Méndez ya salió del hospital tras crisis de salud

El pasado 29 de noviembre, la periodista Vicky López dio a conocer que Lucía Méndez había sido hospitalizada de emergencia por un severo caso de influenza. En aquel entonces, se dijo que la actriz ya llevaba tres días internada.

A través de Todo para la mujer, la comunicadora contó que Lucía comenzó a presentar síntomas cuando regresó de su viaje a Colombia. Si bien la también cantante pensó en un principio que era cansancio, poco después se confirmó su diagnóstico.

Puede leer: Angelina Jolie quiere mudarse a Camboya

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar. Ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar”, dijo la periodista.

A una semana de esto, se reporta que la celebridad ya salió del hospital y actualmente se encuentra en su hogar. Sin embargo, no dará declaraciones por el momento.