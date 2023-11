Laura Zapata reafirma desprecio por sus hermanas: “Nunca las perdonaré”

Tal parece que Laura Zapata y sus cuatro hermanas: Gabriela, Federica, Thalía y Ernestina nunca olvidarán sus enfrentamientos, celos, peleas por dinero y difamaciones que han marcado varias polémicas.

En una entrevista, la villana de las telenovelas dijo que sigue enojada por las acciones que su familia tomó en su contra y que es imposible una reconciliación.

“A estas alturas ya no sería un abrazo fraterno, ¿no has visto todo lo que ha pasado? Hay cosas que no se perdonan y yo nunca las perdonaría, porque además, son cosas que no se olvidan, que no tienen vuelta de hoja. Por eso hay que tener mucho cuidado en la acción que tenemos siempre con nuestras relaciones, hay que tener cuidado porque es como el cristal, cuando se rompe, aunque lo pegues o trates de arreglarlo, ya hay una fractura”, explicó Zapata.

“Ya eso está superado, sólo les puedo decir a mis hermanas que Dios las bendiga, que Dios las acompañe, que sean muy felices”, fueron los deseos de la también cantante para sus hermanas.