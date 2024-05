Jorge Falcón rechaza a Eugenio Derbez y su comedia

Durante la entrevista de ‘El minuto que cambió mi destino’, Jorge Falcón le contó a Gustavo Adolfo Infante sobre muchas anécdotas que ha vivido a lo largo de sus más de 50 años de carrera, temas personales y algunos sobre las personas a las que admira en el ámbito profesional. Lo que nadie se esperaba era qué Jorge revelara que no quiso trabajar con Eugenio Derbez.

Jorge le contó a Gustavo que Eugenio lo invitó a colaborar en uno de sus proyectos. Para ser más precisos en LoL, pero Falcón decidió rechazar la oferta debido a que no compartía la línea de trabajo que él maneja. Se tiene que recordar que en LoL se hace una comedia donde las groserías y chistes obscenos.

“Me invitaron una vez a su programa (con Eugenio Derbez) a hacer cosas con comediantes y cosas a una casa (participar en LoL). me invitó pero le dije que no, no es mi línea”, dijo Jorge Falcón.

A pesar de no compartir la línea de trabajo de Eugenio, Jorge dejó claro que es una persona muy creativa, de paso, lo metió en una lista donde puso a Roberto Gómez Bolaños, Capulina y Ernesto Cano. Algunos de los comediantes más reconocidos en la historia de la comedia en México.