Por miedo a dar lástima Eduin Caz calló que padeció de cáncer

Durante su confesión, Caz inició diciéndole al público: “ Ven estas cicatrices, dirán que son las mangas gástricas, pero no es así; esta es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chequenlo en el internet, es la única vez que lo diré, tuve una hernia que descuidé y no le tomé importancia, eso me generó la enfermedad de esófago de Barrett”.

“Cuando recibí el diagnóstico dije me cargó la ver@#, pero junté a los mejores doctores, bendito Dios y me operé, les mando un saludo a los dos”, aseveró el cantante.