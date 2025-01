Karla Sofía Gascón perdería su nominación al Oscar tras romper una regla

La actriz española Karla Sofía Gascón , protagonista de ‘Emilia Pérez’ , se encuentra en una situación delicada que podría comprometer su nominación a los Premios Oscar . Tras una serie de declaraciones controvertidas sobre su competidora, Fernanda Torres , protagonista de ‘I’m still here’, Gascón podría haber infringido una de las reglas más estrictas de la Academia de Hollywood.

“Si gana ella, estupendo, si gano yo, también estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película”, expresó la actriz. Según Gascón, esta campaña negativa no contribuye a resaltar su propio trabajo ni el de ‘Emilia Pérez’, sino que está dirigida a hacerle daño.

A pesar de las críticas, Gascón aseguró que no tiene nada en contra de Fernanda Torres, a quien felicitó por su éxito en ‘I’m still here’, que le valió un Globo de Oro. “Nunca hablaré mal de Fernanda Torres o de su película”, dijo. Sin embargo, la actriz denunció que personas vinculadas a la producción de la película de Fernanda, sí estaban atacando a su trabajo.