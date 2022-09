Jane Fonda lucha por tercera vez contra el cáncer

La actriz ganadora del Globo de Oro y gurú del fitness, Jane Fonda, reveló que padece cáncer por tercera vez y que ha comenzado un tratamiento de seis meses de quimioterapia, aunque se siente afortunada por haber sido diagnosticada con una forma tratable de la enfermedad.

En 2010, la estrella de ‘Grace and Frankie’ fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una lumpectomía. Después, en enero de 2018, le extirparon un tumor cancerígeno en el labio inferior y varios crecimientos de premelanoma en la piel.Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la estrella dijo sobre su última lucha con la enfermedad: “Así que, mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he comenzado el tratamiento de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento con mucha suerte”.

Los expertos afirman que la tasa de supervivencia global de las personas con linfoma no Hodgkin es del 73%. Jane también admitió que se encuentra en una posición “privilegiada”, ya que tiene acceso a algunos de los mejores médicos del mundo.Añadió: “Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias de Estados Unidos han tenido que enfrentarse al cáncer en un momento u otro, y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo en este momento y esto no es correcto”.

Para la estrella de Hollywood, el cáncer ha sido un gran maestro que le ha enseñado la importancia de vivir en comunidad y apoyo social. ”El cáncer es un maestro, por lo que estoy prestando atención a las lecciones que me ofrece. Una de las cosas que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en la propia comunidad para no estar solo. Y el cáncer, junto con mi edad -casi 85 años-, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.