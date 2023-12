Jamie Foxx habla de su enfermedad: “No podía caminar”

A más de seis meses de su hospitalización, Jamie Foxx habló sobre su enfermedad y dijo que en algún momento ya no podía caminar, aunque no reveló su padecimiento.

Tras ser galardonado por los Critics Choice Awards por su carrera y obra, el actor subió al estrado y habló sobre su hospitalización y cómo se siente agradecido de poder seguir vivo.

“¿Saben? Es una locura... pero no podía hacer esto hace seis meses; en realidad no podía caminar”, dijo al recibir el premio.

La estrella de Django Sin Cadenas fue reconocida por su papel en The Burial, que ha sido considerada por los críticos como el regreso de Jamie Foxx.

“Quiero agradecer a todos. He pasado por algo, he pasado por algunas cosas. Y ahora valoro cada minuto. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina... cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz”, agregó.

Jamie Foxx aseguró que tras estar hospitalizado cambió su forma de ver la vida y ahora aprovecha cada momento para ver arte, como películas y música.

“Tengo un nuevo respeto por la vida. Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo... No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas”, agregó.

Hace unas semanas el actor fue acusado de agresión sexual por una mujer que lo señala de abusar de ella en un restaurante en Nueva York.