Hijo de Verónica Castro habla sobre presuntos problemas mentales que sufre su madre

Hace un tiempo se dio a conocer que Verónica Castro estaba pasando por problemas de salud mental como una fuerte depresión; incluso, se mencionaba que ya no quería vivir. Ante esos rumores, su hijo menor, Michel Castro, dejó claro que solo se trata de enfermedades de tipo físico; particularmente, porque sigue arrastrando las secuelas que le dejaron montarse en un elefante cuando fue conductora de Big Brother VIP.

“Es mentira. De repente, ha tenido visitas y todo. Claro que no [sufre ningún problema de salud mental]. Son especulaciones que hace la gente o algunos medios, pero no está bien. Realmente, está bien. Sí, a lo mejor le falta un poquito de fuerza para encaminarse en algún proyecto o algo así”, aclaró Michel a los medios de comunicación. “Mi mamá anda con unos bachecitos de salud. Viene arrastrando la operación de hace mil años y algunos dolores, pero no, va bien, va bien y esperando que ya agarre fuerzas”.

El cineasta dejó claro que la actriz quiere regresar al trabajo en cuanto le sea posible. Respecto a los rumores de la protagonista de la telenovela Rosa salvaje es, de alguna manera, responsable los malestares que aquejan a Yolanda Andrade, Michel Castro dejó claro que eso y otros rumores sobre su condición son simples especulaciones.

Verónica Castro continúa en su retiro de los escenarios y vive en la casa que tiene en una playa de su natal México.