La cantante mexicana Thalía sorprendió una vez más a sus seguidores al convertirse en Seong Gi-hun, personaje principal de la serie “El Juego del Calamar”, durante las celebraciones de Halloween.

La intérprete de No me enseñaste compartió varias fotografías a través de sus redes sociales para mostrar el proceso de su transformación.

La esposa del empresario Tommy Mottola dejó claro que ama esta festividad por dos motivos, el primero disfrazarse y el segundo por los dulces.

“Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, dijo la artista en sus redes sociales.