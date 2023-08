Natti Natasha habla tras escándalo por supuesta infidelidad a Raphy Pina

Luego de esta publicación, varios internautas se preguntan si realmente se trata de un chantaje, o si es una estrategia de publicidad para promover un nuevo proyecto musical.

“Tiene que ser controversia enseñando porque no pega”, “Siempre lo mismo... crear controversia para views”, “Si realmente todo lo del audio y foto fue marketing, dejame decirte que caistes muy bajo para poder hacer sonido. Esto habla mucho de ti. O sin embargo tal vez no fue marketing y si es cierto pero no pudistes ni tan siquiera aclararlo y prefieres que piensen lo que quieran....” o “Jajaja igual nunca creí nada , de echo me imaginé que era Marketing, digo como ahora está de moda la infidelidades jajajaj, me imaginé que era estrategia!!”, son solo algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Natti Natasha y Raphy Pina iniciaron su relación amorosa en 2018, y unos años más tarde, en 2021, dieron la bienvenida a su primera hija en común, Vida Isabelle.

La pareja estaba comprometida en matrimonio, pero pospusieron sus planes de boda luego de que el productor fuera enviado a prisión.