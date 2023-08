Alexis Padilla triunfa en la radio de Estados Unidos

“Creo que ya lo traía desde niño, cuando era muy chico recuerdo que en las ferias de mi pueblo me gustaba cuando el animador decía ‘necesitamos un narrador de fútbol para participar en un concurso’ y yo siempre subía para participar. Y bueno, empecé a los 18 y ya llevo más de 30 años en este negocio maravilloso que tanto me apasiona”, comenta.

“Me lesioné el dedo y me dieron vacaciones en la clínica, y un día pasé por una radio en Las Vegas, Santa Bárbara, (Estéreo Las Vegas) y desde allí empecé, recuerdo que el primer día me entrevistó Gustavo Ardón, que en paz descanse, y me gustó muchísimo la experiencia”, recuerda Padilla .

Pese al drástico cambio en su vida profesional, su progenitora nunca le dio la espalda. “Mi mamá, que en paz descanse, siempre me apoyó, ella apoyó lo que yo realmente quería ser. Yo perdí a mi papá desde muy niño, y no tuve esa figura paterna, así que ella siempre estuvo allí para todo. Y creo que no me equivoqué, creo que estoy en el canal correcto, y en la profesión correcta, nací para estar en los medios”, afirma.

Conquista el sueño americano.

El santabarbarense destacó como locutor de deportes y entretenimiento en varias radios del país, entre ellas: Estéreo Las Vegas, Estéreo Santa Cruz, Emisoras Unidas y Radio El Mundo.

Pero después de varios años de experiencia en los medios hondureños, Alexis decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

“En 2001, la emisora Radio Reloj me mandó a Estados Unidos para narrar un partido de fútbol entre las selecciones de EUA y Honduras, luego decidí quedarme y aproveché que en ese momento el grupo Kazzabe estaba en el país y me uní a ellos como animador, era su presentador oficial en las giras. Cuando ellos regresaron a Honduras yo hablé con un amigo y le pregunté si había alguna oportunidad en las radios de aquí, y me dijo que sí. Fue así como llegué a Carolina del Norte y al principio fue un poco difícil porque el idioma era una barrera fuerte”, recuerda Alexis, quien en pocos meses hizo frente a esos obstáculos y se inscribió en una academia para aprender inglés.