Bradley Cooper comparte por qué se siente muy afortunado de estar vivo

Bradley Cooper se siente ‘muy afortunado’ de estar vivo después de luchar contra la adicción a los veinte años.

El actor de 48 años admitió haber luchado contra el abuso de sustancias hace algunos años, pero ha estado sobrio durante casi dos décadas, ya que reveló durante una aparición en ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’ que sus luchas no fueron provocadas por la fama.

Cuando se le preguntó si alguna vez había tenido años ‘salvajes’, dijo: ‘En términos de alcohol y drogas, sí. Pero nada que ver con la fama, sin embargo tuve suerte. Estuve sobrio a los 29 años, y yo he estado sobrio durante 19 años’.

La estrella de ‘American Sniper’ apareció junto a Lady Gaga en la nueva versión de 2018 de ‘A Star is Born’ cuando interpretó a un músico alcohólico y cuando se le preguntó si su propia lucha personas había ayudado a llevar el papel a la pantalla, admitió que había hecho cosas más fáciles y se sintió afortunado de estar en un lugar donde podía desempeñar ese papel.

‘Hizo que fuera más fácil poder entrar realmente allí. Y gracias a Dios estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómodo con todo eso, así que realmente podía dejarme llevar. He tenido mucha suerte con los papeles que he tenido que interpretar. Ha sido una verdadera bendición. Espero poder seguir haciéndolo’.

Bradley Cooper también habló sobre la pérdida de su padre Charles, quien murió en 2011 después de una batalla contra el cáncer de pulmón, y explicó que desarrolló una ‘actitud nihilista’ durante su dolor antes de que las cosas comenzarán a ‘equilibrarse’ mentalmente. (El término nihilismo aparece asociado a alguien que no cree en nada, al pesimista que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia ella).

“Definitivamente tuve una actitud nihilista después de un tiempo, justo como (pensé), -Voy a morir-. No sé, no fue genial por un tiempo, hasta que me di cuenta que simplemente tuve que aceptar quién soy en realidad y tratar de encontrar la paz con eso. Y luego se equilibró’.