Keke Palmer afirma que Darius Jackson fue ‘rudo’ con su hijo

Keke Palmer afirmó que Dariuds Jackson se puso ‘rudo’ con su hijo, lo que la hizo temer por su seguridad.

La actriz de ‘Nope’ obtuvo una orden de alejamiento temporal contra su exnovio y la custodia exclusiva de Leodis, de nueve meses, tras acusar al experto del fitness de abuso doméstico y en documentos presentado ante el tribunal, la estrella de 30 años alegó que tuvo que ‘intervenir’ para evitar que su expareja ‘lastimara’ a su bebé mientras le cambiaba el pañal.

TAMBIÉN LEA: Travis Kelce viaja hasta Argentina para estar con Taylor Swift

En documentos obtenidos por spiceend.com, la también cantante escribió: ‘El 26 de septiembre de 2023, estaba preocupada por la seguridad de Leo después de que Darius se frustrara mucho con él cuando Leo lloraba mientras Darius le cambiaba el pañal. Darius comenzó a ser duro físicamente con Leo y yo intervine para asegurarme de que Darius no lo lastimara. Darius estaba enojado y casi se convirtió en un tira y afloja con Leo’.

Cuando ella se hizo cargo de cambiar a Leo, Keke alegó que Darius dirigió su agresión hacia ella.

Keke, quien además es una personalidad televisiva, continuó: ‘Darius finalmente me soltó y Leo no resultó herido, pero mientras yo sostenía a Leo tratando de consolarlo y terminar de cambiarle el pañal, Darius me golpeó en la cabeza antes de salir furioso de la habitación’.

En su solicitud de orden de restricción, la ex estrella de ‘Scream Queen’ admitió que estaba ‘muy preocupada’ por poder mantener a su pequeño a salvo sin medidas establecidas.

Dijo: ‘Estoy muy preocupada por la seguridad de Leo con Darius dada su naturaleza violenta, volátil y celosa, los comentarios que ha hecho que me han causado gran preocupación y la falta de control que Darius ya ha mostrado con respecto a su temperamento frente a nosotros’.

ADEMÁS: Miss Honduras luce camisa de la Selección Nacional en Miss Universo

Un juez del condado de Los Ángeles otorgó una orden de restricción temporal, lo que significa que el aspirante a actor debe permanecer al menos a 100 metros de Keke y su hijo, así como de cualquier guardería a la que asista el niño.

A Jackson no se le permite recibir visitas con el bebé, y a Keke se le ha otorgado custodia física y legal exclusiva temporal hasta que se lleva a cabo una audiencia el 5 de diciembre para determinar cualquier acción adicional sobre el acuerdo.

Jackson parece haber abordado la situación en X, anteriormente conocido como Twitter, cuando recurrió a la plataforma de redes sociales poco después de que se tomara la decisión de compartir una foto de él y su hijo. Junto a él escribió: ‘Te amo, hijo. Hasta pronto’.