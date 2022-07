Carlos Bonavides fue hospitalizado luego de que le detectaran una bacteria.

Fue su esposa, Yodi Marcos, quien reveló en una entrevista para Televisa Espectáculos que el actor y humorista empezó con dolores, diarrea, mareos, debilidad y vómito, por lo que decidieron llevarlo a urgencias.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó.

Luego de varios estudios clínicos que se le hicieron, Carlos ha estado en observación, aunque se encuentra muy débil.

“El martes se le hicieron unos estudios, no salió nada, -el médico- no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, finalizó.

No es la primera vez que el actor de “El premio mayor” es hospitalizado de emergencia.

En 2018 Carlos fue sometido a una cirugía para extirparle uno de sus riñones, debido a que el órgano estaba invadido por un tumor.