Britney Spears admite que ha utilizado bótox

‘ Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente y por lo tanto hizo que la pesadez de mis párpados se cayera y literalmente parecía que alguien me golpeó y pago tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿cuál es el punto?”

Ella escribió en su pie de foto de Instagram:

‘OK... Tengo una frente grande y realmente necesito flequillo, ¡pero siento que a veces no puedo ver con flequillo! Estoy compartiendo esto porque realmente funciona. También muchas veces, estos llamados -mejores doctores- aplican bótox de manera increíble. Nunca más en Los Ángeles. Mi primera vez, acabo de hacerme los labios en la ciudad de Nueva York. Muy diferente a Los Ángeles... tan sutil, ¡fue un puchero adorable! !!! El lugar tenía todos los pisos de madera y estaba en bruto”.

Britney continuó:

‘Probablemente durante 10 a 15 años, no he tenido el mío bien hecho, y ¿qué pasa con los momentos en que una ceja está hacia arriba y la otra hacia abajo? 2 semanas. Las hermanas de mi amigo piensan que es divertido y se ríen, pero me gustaría ver qué harían si alguien les hiciera eso en la cara. Está bien... así que tal vez en una película como -Just Go with It- donde las cejas de esa chica están en mal estado, eso es divertido. Pero no en la vida real cuando un ojo es negro y azul y mucho más alto que el otro’.