Bad Bunny: claves para disfrutar de su esperado show en Honduras

Se estima que el concierto dure dos horas y media, pues “World’sHottest Tour” es la primera gira de Benito y él interpreta los temas más famosos de sus álbumes “Un verano sin ti” (2022), “El último tour del mundo” (2020)“YHLQMDLG” (2020) , “Las que no iban a salir” (2020), “Oasis”(2019), “X Siempre” (2018) y “El conejo malo” (2017).

Entérese

La lista de los temas que interpretará se filtró en internet y figuran “Moscow Mule”, “Meporto bonito”, “Un ratito”, “Efecto Party”, “Tarot”, “La corriente”,“Neverita”, “Ni bien ni mal”, “Laromana”, “200 MPH”, “Estamosbien”, “Te boté remix”, “I like It”,“Si veo a tu mamá”, “La difícil”, “Lasanta”, “Vete”, “Yo perreo sola”, “Safaera”, “Titi me preguntó”, “Dakiti”, “Yo no soy celoso”.

También, “Aguacero”, “AM remix”, “Yonaguni”, “Callaita”, “Dos mil16”, “Dile”, “No te hagas”, “Vuelve”,“Me mata”, “No metes cabra”x, “Chambea”, “Soy peor”, “Un verano sin ti”, “Un coco”, “La canción”,“Andrea”, “Me fui de vacaciones”,“Otro atardecer”, “Ojitos lindos”, “El apagón”, “Después de la playa”y “Bichiyal”, sumando un total de 44 canciones del boricua, no obstante, el conejo malo siempre agrega un tema en cada concierto que da en su gira y cambia el orden de las canciones.

Lo que sí está seguro es la tremenda fiesta que disfrutarán los hondureños.