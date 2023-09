Faltan 13 días para que Espinoza Paz cante en Honduras

El cantautor Espinoza Paz, con más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, se presentará este mes por primera vez en el país.

“El cantautor del pueblo” cantará a todos sus fans en “La ciudad de los zorzales” el próximo sábado 23 de septiembre. Los boletos ya están disponibles en el sitio web de Eticket, y en sus quioscos en centros comerciales de esta ciudad y Tegucigalpa.

El costo para mesa diamante, mesa platinum, butaca preferencial y preferencia es de 4,710 lempiras, L2,745, L,1395 y L1,145, respectivamente. Si los compra con su tarjeta Bac Credomatic puede obtener hasta un 10 por ciento de descuento, y puede pagarlos en cuotas de tres a seis meses sin intereses.

En una entrevista con la agencia EFE, Espinoza Paz declaró que durante su gira complacerá a todos sus fans, pues algunos de sus temas han ido madurando y muchos de ellos no han perdido vigencia. “Hay canciones de moda y canciones para siempre y yo creo que ‘Perdí la pose’, ‘El original’, ‘Fue’ (...), y una que va a salir que se llama ‘Si mañana no estoy’, me parece que son canciones para siempre”, explica.

Las letras del artista mexicano son conocidas por hablar del amor y el desamor, ante eso, afirma que su fuente de inspiración son sus recuerdos. “Cuando escribo algo me doy cuenta de que es un pasaje de mi vida, es algo que no he concluido o que concluí. Yo le escribo a los recuerdos”, agrega.

Espinoza Paz también ha escrito canciones para una larga lista de artistas regionales, incluyendo La Arrolladora Banda El Limón, Luis Miguel, Thalía, Cristian Castro, Grupo Latino, La Mafia, Conjunto Primavera, Liberación, Grupo Montez de Durango, K-Paz de La Sierra, Julión Álvarez, El Chapo de Sinaloa, Lupillo Rivera, Bronco y Duelo, entre muchos otros.