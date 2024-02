Ben Affleck y su plan con JLo para “opacar” a Taylor Swift en el Super Bowl

El también productor de cine ha sido blanco de varias críticas e incluso lo han nombrado “el hombre más aburrido del mundo” debido a la seriedad que mostró en los Premios Grammy 2023 a los que asistió para acompañar a su esposa. Sin embargo, ha dejado claro que siempre tiene un as bajo la manga.

Desde que regresaron en abril de 2021, tanto “La diva del Bronx” como el actor de “Batman” dan de qué hablar. Por lo general, ella recibe numerosos elogios, mientras que él no deja de brindar material para hacer memes que se vuelven tendencia en redes sociales.

Todo está listo para el Super Bowl , que se realizará este domingo 11 de febrero. Aunque el punto central es el fútbol americano, hay tres figuras mediáticas que no tienen nada que ver con los deportes y están en la mira: Jennifer López, Ben Affleck y Taylor Swift.

Eso no fue suficiente para Ben Affleck porque en su discurso para el comercial involucró a Jennifer López al decir “incluso tengo un personaje como JLo o BLo”. Para promocionar el nuevo disco de su esposa, el actor agregó la frase “This Is Me Now”, que es el nombre del nuevo álbum de JLo.

De esta manera, el actor de “Armageddon” se ha robado las miradas, ya que el comercial que protagoniza es de lo más esperado en el Super Bowl, donde se transmitirá, como sucedió el año pasado con otro promo que hizo para la empresa de donas.

Sin imaginarlo y pretenderlo, Ben Affleck y Jennifer López opacaría Taylor Switf, quien este año se volvió la reina del fútbol americano porque es novia de Travis Kelce, quien es una de las principales estrellas de Kansas City Chiefs.