Fabián Chávez rompe el silencio de porqué es despreciado por Belinda

Los protagonistas de la telenovela juvenil ´Cómplices al Rescate´ Belinda y Fabián Chávez, desde que termino el rodaje de esta, no tienen una buena comunicación.

Siendo ´Cómplices al Rescate´ una de las novelas más vista de su tiempo Belinda decidió dejarla, ya que tenia programada una gira a la que llamó Fabián a participar con ella.

Por otra parte en una entrevista con Yordi Rosado, salio a la luz que la madres de la mexicana le ofreció unirse a ella previo a que terminara la producción de la novela.

La producción de Rosy Ocampo, realizaría una gira de la novela, Belina no era la primera vez que participaría en ella, ya que tenia varias giras de telenovelas con Rosy. Pero no quisieron perder la oportunidad de que Belinda se presentara como solista y así firmar contrato con Ocesa, antes de pertenecer a Telvisa.

“La telenovela terminaba en el capítulo 100 e hicimos 180 capítulos. Cuando iba a terminar la telenovela, Rosy Ocampo siempre hacía gira de las novelas y Belinda ya tenía varias telenovelas en gira con Rosy, quisieron aprovechar el momento para que Belinda hiciera la gira sola, firma con Ocesa antes de ser de Televisa, firma 100 conciertos y a mi papá le llama la mamá de Belinda y le dice: ‘Queremos que Fabián se venga con nosotros a la gira’. Éramos Belinda, Fabián y sus cómplices que eran sus bailarines”, relato Fabián Chávez.

En esas inscistencias por parte de la madre de Belinda, a Fabián le ofreció dinero, un carro del año, con la intención que no rechazara la participación de la gira con Belinda.

“Nos avisan que la telenovela se alarga, pero ya Belinda estaba firmada con Ocesa, me ofrecen cierta cantidad más un coche del año. Yo había tenido un tema que no estaba muy a gusto en las etapas finales por bullying dentro de la novela por parte de la misma producción. Belinda y yo no nos llevábamos tan bien en la telenovela, nos íbamos a ir a la gira y ya nos llevábamos bien porque íbamos a ser negocios juntos”. Confesó el famoso.

A pesar de sufrir bullying en la producción de la novela Fabián decidió quedarse y seguir en la telenovela, lo que provocó que la famosa dejara de hablarle. “Belinda me dejó de hablar, los Belifans piensan que tengo algo en contra de ella, yo la respeto y gente dice que yo he hablado mal de ella, no tengo nada en contra de ella ni de su familia”, mencionó el actor.

Fabián Chávez, también habló de, “En Televisa se enteran que me iba a ir con Belinda, pero me desplazan del protagónico de una forma rara. Cuando entra Dani la recibimos, Dani me demuestra una hermandad que no había sentido en la telenovela, empiezo a trabajar en paz con una gran compañera. Entra Martín y sientes un celo que viene al protagónico, el que tenía, sabía de la carrera de Martín y cuando veo la buena onda que siempre ha tenido conmigo y nos hicimos grandes amigos”, finalizó el actor.