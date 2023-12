Georgina Rodríguez se gana la Lotería de Navidad en España

El nombre de Georgina Rodríguez no ha hecho más que crecer desde hace algunos años, pues luego de su romance con el futbolista Cristiano Ronaldo se olvidó de su trabajo como vendedora de marcas de lujo para ser una de las modelos, empresarias y divas de la moda más icónicas del mundo. Es por lo anterior que para muchas personas la también madre de familia se ganó la lotería con una nueva vida llena de lujos; sin embargo, ahora lo anterior se volvió en una realidad.

Y es que ahora la también estrella de Netflix no sólo vive una vida llena de comodidades y accesos al mundo de la moda, sino que literalmente se sacó la Lotería de Navidad que cada año se celebra en España y que este fin de semana la dejó como una de las muchas premiadas. Aunque la protagonista de “Soy Georgina” no se llevó el premio mayor, sí se hizo de unos cuantos euros que se suman a su jugosa fortuna.

La lista de premiados se dio a conocer el pasado viernes en el Teatro Real de Madrid, donde el premio gordo fue para el número 88008, y que además hizo que la famosa influencer se convirtiera en una de las ganadoras de la noche. Aunque en un inicio se creía que su fortuna pudo haber incrementado de forma millonaria, lo cierto es que Rodríguez solo ganó 20 euros que, según el tipo de cambio de este domingo, son cerca de 373 pesos mexicanos.

Por lo que no, la fortuna de Georgina no incrementó exponencialmente tras haberse ganado la lotería en España; sin embargo, sí se robó toda la atención de la prensa internacional y de sus propios fans. Cabe destacar que tras este premio ella no ha hecho declaraciones en sus redes sociales, donde se mantiene muy activa para sus fans.