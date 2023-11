Zu Clemente, lista para hacer historia en Miss Universo

Una aspiración y una visión clara: acercarse a la corona del Miss Universo 2023. Zuheilyn Clemente, la representante de Honduras en el certamen creado en 1950, hace 73 años, se prepara para la disputa del título la noche de este sábado 18 de noviembre en la ciudad de San Salvador.

Nacida en Tegucigalpa, Clemente logró convertirse en la abanderada del país hace poco más de tres meses, sucediendo a Rebeca Rodríguez, quien ostentó la corona en 2022.

Su triunfo, según afirmó en su momento, se puede atribuir a su resiliencia y “su esencia”. Pero su viaje, hasta este punto, no estuvo exento de desafíos; Clemente si bien ahora goza de un sólido andar y desenvolvimiento en escena, reconoce que la autoconfianza fue un obstáculo al inicio de su travesía al Miss Universo 2023.

Puede leer: Zu Clemente, lista para brillar hoy en el Miss Universo 2023

“Los desafíos iniciales para mí fueron sobre todo la falta de confianza en mí misma. Me preguntaba cómo destacar ante reinas de belleza con muchos años de experiencia. Pero luego decidí enfocarme en mi actitud y mejorar día a día”, compartió Clemente a LA PRENSA antes de la gala final.

En retrospectiva asegura “siento que no me ha jugado en contra no tener experiencia, siento que cada quien tiene su esencia y al final eso siempre se va a notar”, apuntó.

A sus 23 años, Clemente, demuestra una madurez impropia para su edad y agradeció al país anfitrión la cálida acogida a las centroamericanas y latinas.

“El Salvador nos ha recibido de una manera hermosa y lo agradezco. Aunque no tengo experiencia en concursos de belleza, me sentí como en casa desde el primer día. Agradezco a todos por su apoyo; esto me ha dado la energía necesaria para dar lo mejor de mí”, declaró Clemente.

Por otro lado, reflexionó sobre su propósito desde que asumió el título de Miss Honduras: “Desde el día que me coroné, me propuse hacer todo lo posible para destacar a Honduras, porque mi país es hermoso y merece ser reconocido”.

Con respecto a sus raíces y valores, Zuheilyn aseguró: “Siempre he sido la misma persona en Honduras, con mi familia y enfocada en valores, porque la belleza carece de valor si no hay principios”.

Aunque su experiencia en concursos de belleza es nula, Clemente demuestra una confianza casi innata.

También: Video: Miss Honduras enseñó a bailar punta a Juanpa Zurita

“Antes de la concentración tenía miedo y nervios. No sabía lo que iba a pasar, pero al momento de llegar a la concentración, me sentí como en mi salsa. Ha sido una experiencia única e inolvidable. Agradezco a todos los que me han apoyado desde el día número 1 hasta el día de hoy. Esto me ha recargado de mucha energía para hacer lo mejor de mí”.

“Siempre tengan presente su cultura. Yo llegando acá el día de hoy, nunca olvidé mis raíces que es mi país, siempre quise enaltecer cada una de nuestras cualidades y actitudes, y a ustedes las mujeres quiero decirles que ustedes son capaces de realizar todo lo que ustedes quieran con disciplina y perseverancia”, agregó.

En pocas horas, veremos el resultado del trabajo de la esbelta hondureña en la gala que comenzará a las 8:00 PM (hora local) y se alargará hasta las 10:00 PM, cuando se espera que se anuncie quién es coronada como Miss Universo 2023.