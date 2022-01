Dolores Aveiro no es solo la madre de Cristiano Ronaldo y la influyente matriarca del clan familiar del deportista, sino que también se erige desde hace casi 37 años como el mejor referente de vida con el que cuenta el ahora delantero del Manchester United.

Su famoso hijo siempre ha reconocido que su progenitora, quien pasó las Navidades en la casa de Inglaterra que el futbolista comparte con su pareja, Georgina Rodríguez, es su roca y su gran ejemplo a seguir.

Por eso no sorprende demasiado que el exmadridista se haya deshecho en halagos hacia su progenitora para celebrar en público su 67 cumpleaños: todo ello a través de un mensaje de Instagram que ha emocionado a sus fans.

“Muchas felicidades a la mejor madre del mundo, una guerrera que siempre me enseñó a no desistir. La mejor abuela que mis hijos podrán soñar nunca... ¡Te quiero mucho, madre mía! ¡Besos!”, ha escrito Cristiano en su cuenta de Instagram junto a una foto de María Dolores dirigiendo una tierna sonrisa a la cámara.