“ME SALIERON LOS PAPELES. Yo no recuerdo haber sentido ese sentimiento que sentían los hijos de mis vecinos al abrir una caja llegada de Estados Unidos llena de hermosos juguetes y ropa nueva , ya que no tenía de quien recibir algo pero a veces si deseaba ser ellos... desde muy temprana edad me tocó trabajar al lado de mis padres y mis hermanos en él taller, yo lo hacía encantado ya que nuestra familia era de muy bajos recursos y además éramos muchos en la casa , a mi papá se le hacía difícil cubrir todas nuestras necesidades y exigencias”, inició Rude Boy en su conmovedor mensaje.

“Nunca se me cruzó la idea de vivir en Estados Unidos, ni tan siquiera me imaginaba cómo sería el viaje o cosas así ... Quien hubiera pensado que luego dé unos años la vida me obligaría a seguir un grupo de viajeros para que me echaran la mano y así poder viajar al lado de mi esposa rumbo a USA, más que todo para para protegerla ya que sabía que mi probabilidad de estar aquí era 1 de 100 porque solo ella contaba con un hermano que estaba dispuesto a recibirla , pero no me importaba yo quería estar al pendiente de su salud física y emocional, ya que nosotros estábamos esperando la llegada de nuestro primer hijo”, recordó el catracho.

“En fin, quien hubiera pensado que aquel que no tenía ni quien lo recibiera, ahora hasta los papeles le empezaron a salir, y espero pronto obtener la residencia y así poder volver a ver a mis padres”, agregó el intérprete de Manzana Podrida.