¡Qué romántico! Chris Martin le declara su amor a Dakota Johnson en pleno concierto

El exclusivo concierto que ofreció este martes la banda Coldplay en el Sepherd’s Bush de Londres no solo quedará grabado en la retina de sus incondicionales por la oportunidad que estos tuvieron de escuchar por primera vez, al menos en directo, los temas del recién estrenado nuevo disco del grupo británico, el esperado ‘Music of the Spheres’.

Y es que entre el público que se dio cita en la mítica sala londinense, mucho menor del que normalmente congregan Chris Martin y compañía en sus macroconciertos de estadio, se encontraba nada menos que Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y, desde 2017, novia del vocalista inglés.

Aunque trató de pasar desapercibida, fiel a su habitual discreción, el músico no pudo resistirse a la idea de declararle su amor en público aprovechando los primeros compases de su tema ‘Universe’.

“Esta canción va sobre mi universo, y la verdad es que ese universo está aquí mismo”, aseguró el cantautor al tiempo que generaba una ensordecedora explosión de vítores y aplausos.