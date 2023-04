Reprograman el concierto de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

El cantante Edwin Luna, líder del grupo mexicano La Trakalosa de Monterrey, informó en sus redes sociales que es imposible realizar el concierto que tenía programado en Juticalpa, Olancho para este sábado 22 de abril.

“Tienen retenido nuestro equipo de audio en el aeropuerto desde hace 24 horas por un trámite que la empresa (organizadora del evento) debió hacer hace mucho tiempo”, posteó al medio día el cantante en sus redes sociales, recalcando que el grupo está en el país desde ayer viernes por la mañana. Ahí mismo lamentó que nadie haya podido atender a su banda, ni siquiera para trasladarlos al hotel y dijo que jamás habían pasado por algo similar.

Pero hace unos minutos volvió a sus redes sociales con un video donde explica más detalles. “Ayer aterrizó La Trakalosa de Monterrey (a Honduras) para poder llegar al lugar del evento, hacer pruebas de sonido y coordinar todo el evento tal cual estamos acostumbrados a hacerlo, nos topamos con que 12 o 13 horas después el grupo seguía en el aeropuerto, es algo que todos pueden corroborar, estuvieron ahí esperando por nuestro equipo técnico, y el día de hoy yo estaba a punto de abordar un avión de México hacia Honduras, pero decidimos no hacerlo porque aún el equipo no salía del aeropuerto, entiendo que el proceso afecta todo el compromiso y quiero reconocer que la empresa que nos lleva cubrió con todos los gastos acordados, pero es imposible tomar un avión ahorita y arriesgar a mis compañeros a que agarren carretera hacia el lugar del show que me dicen está a unas 6 o 7 horas de distancia”, agregó Luna con tranquilidad.

Aseguró que la productora del show y él llegaron a un acuerdo para anunciar pronto una nueva fecha para realizar el concierto. “Estamos dispuestos a reagendar este evento y a que en futuras fechas podamos cumplir y que todos ustedes disfruten porque estoy muy enterado que el evento era muy bueno y que nos esperaban con muchas ansias. Con todo el respeto que se merecen como nuestro público esperamos que este evento se lleve a cabo tal cual esperábamos el día de hoy, es imposible reagendarlo inmediatamente porque tenemos compromisos pendientes, pero espero que entiendan nuestra situación y ojalá entre ambas partes logremos sacar a flote este evento para poder estar con ustedes”, puntualizó.

El concierto iba a realizarse en el Estadio Juan Ramón Vargas Brevé y era a beneficio del Hogar de Niños Santa María de Los Ángeles de esa ciudad.

On Media Group y Show Business informaron en redes sociales que el concierto se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre, y dejaron claro que el evento no se llevó a cabo por problemas ajenos a ellos, y que todos los boletos continúan siendo válidos para la nueva fecha.

Los boletos tienen un costo de 3,000 lempiras para Mesa Platinum, L 1,800 en silla VIP y L 650 para gradería y están disponibles en el Mall Uniplaza de Juticalpa y en www.publitickets.com.