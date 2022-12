Bad Bunny, que el pasado martes cantó en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, vuelve a aparecer en esta lista de éxitos gracias a tres de los temas de su último disco “Un verano sin ti” (2022): “Me porto bonito”, el cuarto más reproducido; “Tití me preguntó”, quinto; y “Ojitos lindos” junto a Bomba Estéreo, que fue noveno.

Cabe señalar que entre las más escuchadas se coló otro tema en español: “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, la colaboración del argentino Bizarrap y el rapero canario Quevedo, que fue séptimo tras haber permanecido en el número 1 mundial durante 7 semanas.

Completan este top 10 de canciones “Cold Heart – PNAU Remix” de Elton John y Dua Lipa, que fue sexta, y “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush, décima gracias al empuje de su inserción en la última temporada de la serie de televisión “Stranger Things”.

De manera lógica, los discos con más tirón fueron los realizados por muchos de estos artistas: en primer lugar, “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, seguido de “Harry’s House” de Harry Styles, y de “SOUR” de Olivia Rodrigo.

También “=” de Ed Sheeran, que fue cuarto; “Planet Her (Deluxe)” de Doja Cat; “Future Nostalgia”, de Dua Lipa; “Midnights”, de Taylor Swift; “YHLQMDLG”, de Bad Bunny; “Justice”, de Justin Bieber; y, por último, “Dawn FM” de The Weeknd.