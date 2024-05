¿Ariela Cáceres se va de HCH? Esto dijo la periodista

La periodista hondureña Ariela Cáceres sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales en el que informaba que se iba a ausentar de HCH, canal para que el que trabaja desde hace 20 años.

“Mañana es mi último día en #HCH aquí les cuento todo”, escribió la reconocida comunicadora en la decripción del “live”, por lo que dejó un poco preocupados a sus fieles seguidores, sin embargo, momentos después aclaró la situación.

Ariela Cáceres reveló que fue seleccionada para participar en un importante programa para periodistas en Estados Unidos, motivo por el cual dejará sus labores en la televisión durante un mes.

“Mañana (o sea este viernes 3 de mayo) es mi último día de trabajo en HCH. A partir del sábado inicia mi programa de liderazgo en Estados Unidos. Hace un año recibí la nominación por parte del departamento de Estado en Estados Unidos para participar en un programa de liderazgo, luego de un año de enviar documentos, recibí un correo donde me informaban y le informaban a HCH que esta había sido aprobada. Fue un año lleno de emociones, todos los días abriendo el correo y revisando, hasta que de repente, llegó. Y hoy con alegría pues les quiero contar y mostrar la carta de invitación de parte del departamento de Estado en Estados Unidos. Me siento muy bendecida y agradecida”, expresó Ariela con mucha alegría.

”Esto es definitivamente algo muy importante para mi carrera y mi crecimiento”, agregó.

Durante el “en vivo”, la también presentadora hondureña expresó lo feliz y agradecida que se siente de cumplir dos décadas en la cadena televisiva.

“Este año también cumplo 20 años de trabajar en HCH, llegué a los 16 años de edad, me ha encantado la oportunidad, he crecido al lado del canal que me ha abierto las puertas. Estoy agradecida y feliz con HCH y con don Eduardo Maldonado”.

Ariela dijo que durante su estadía, del 4 al 25 de mayo, visitará cuatro ciudades de Estados Unidos, como parte de la agenda del programa de liderazgo.

Asimismo, prometió que compartirá detalles con sus seguidores de todas las actividades que realice en el país del norte.

Tras este anuncio, Ariela recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores de las redes sociales “Dios te bendiga tita estamos bien representados”, expresó el usuario Lennyn Maldonado. “Felicidades mi linda Arielita, en todo tiempo Dios es bueno”, agregó por su parte Mary Martínez.

Mira el video: