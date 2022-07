Allan Paul confiesa que estuvo “perdidamente enamorado” de Carolina Lanza

El presentador de noticias, Allan Paul Carranza confesó este día en un programa de televisión donde labora, que estuvo enamorado de la también presentadora Carolina Lanza Incluso reveló que lloró el día de su boda.

“Me gustaba bastante yo no le voy a negar que lloré el día que se casó Carolina. A mí me gustaba bastante Carolina. Lloré porque tenía esperanzas y cuando se casó se cerraron las esperanzas”, dijo el periodista.

Por su parte Eduardo Maldonado, director de HCH, aseguró que Paul el día de la boda de Carolina llamó a la mamá de la presentadora para que lo escuchara llorando por su hija.

“La mamá me dijo hijo me hubiera gustado que usted hubiera sido parte de la familia”, afirmó el presentador.

Entre tanto, Carolina Lanza que estaba también en el programa llamó a su madre para confirmar lo que su compañero estaba revelando. “ Sí es muy cierto Don Eduardo. Me dijo suegrita no la deje que se me case. Con mucho dolor en mi alma le dije, hijo me hubiera encantado que se quedara con ella”, aseveró la madre de Carolina.

Agregó que Paúl para ella sigue siendo un hijo muy especial y aclaró que quiere a su actual yerno, el diputado Eder Mejía.

Boda de Carolina Lanza en 2016

La bella periodista unió su vida a Marvin Fuentes el 05 de marzo de 2016 . Lanza y su ahora exesposo se dieron el “Sí acepto” ante el señor en una ceremonia pública en la Basílica menor de Suyapa. En ese sentido, la famosa hondureña hizo en sus redes sociales una publicación de agradecimiento por felicitarla y bendecir a su nueva familia.

