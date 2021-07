Giran orden de arresto en contra actor de Disney

Ciudad de México.

Kyle Massey, actor de "That's So Raven", debía presentarse ayer en un tribunal del condado de King, Washington, para comparecer por su caso de enviar mensajes inapropiados a menor.

Un juez emitió una orden de arresto con una fianza de 100 mil dólares contra la ex estrella de Disney, Kyle Massey, ya que éste no se presentó a la comparecencia, reportó Page Six.

El actor, de 29 años, fue acusado del delito grave el mes pasado después de enviar supuestamente contenido sexualmente explícito a una niña de 13 años entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

El caso está relacionado con una demanda civil presentada por la niña, cuyo nombre no fue revelado debido a su edad, quien afirmó que Massey había enviado fotos, textos y videos explícitos a través de Snapchat. La menor exigía al menos 1.5 millones de dólares.

Ésta no es la primera vez que está ausente, el mes pasado tampoco se presentó y su abogado, Lee Hutton, insiste en que el ex estrella de That's So Raven está libre de culpa.

"Vamos a seguir adelante para defender estas acusaciones, pero también determinar por qué no se ha seguido el debido proceso", dijo Hutton.

La adolescente y su familia llevaron su queja a la oficina del sheriff una vez que el caso civil se estancó.