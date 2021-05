¿Volvieron? Captan juntos a Jennifer López y Ben Affleck

Estados Unidos.

Jennifer López (51) y Ben Affleck (48) fueron captados juntos este fin de semana y los fans de ambos artistas no han parado de especular sobre una posible reconciliación.



Más de 17 años después de haber terminado su amorío, la pareja podría reconectarse nuevamente, aseguran muchos.



El actor fue visto cuando bajaba de la camioneta de la estrella latina.

Además lea: Escucha "Dancing in the dark", lo nuevo de Juanes



Affleck llevaba una camiseta gris y jeans cuando un fotógrafo capturó el preciso instante. En otras fotos se puede ver a JLo en el mismo vehículo.



La actriz llevaba, lentes de sol, argollas y un labial color nude, además, parecía querer pasar desapercibida.



"Ellos pasaron tiempo juntos en Los Ángeles la semana pasada", dijo una fuente cercana. Cabe recordar la pareja de famosos vivieron un fuerte romance de 2002 a 2004. "Ellos se tienen mucho cariño y admiración", agregó.



Las recientes fotografías ocurren luego que la cantante de "Jenny From The Block" rompiera con su prometido Alex Rodríguez.