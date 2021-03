A sus 83 años, Jane Fonda revela que solo le atraen hombres jóvenes

Ciudad de México.

Con 83 años, Jane Fonda es la estrella con más años en engalanar la portada en la historia de la revista de moda Harper's Bazaar.

Pero con todo y el sex appeal que aún conserva y que luce con ese diseño de Ralph Lauren, la actiz revela que no le interesa ni desea tener relaciones íntimas con un hombre... a menos que sea con uno más joven.

"¿Tengo fantasías? Claro, diré mi fantasía: que conozca a un profesor o investigador, alguien en esa línea, que sea capaz de amar, de apreciar a una mujer, que pueda retarme y ver si soy capaz.

"Creo que ahora podría lograrlo, pero el problema es que, como los hombres, querría alguien más joven. ¿No es horrible? Es una cuestión de la piel, quisiera alguien más joven porque soy demasiado vanidosa", dijo la actriz en entrevista.

La ganadora del Óscar confió que, conforme se ha vuelto mayor, se ha dado cuenta que no puede intimar con la gente.

"No soy ellos, soy yo. Si un tipo se me acercara y me dijera: 'vamos Fonda, entrégate', hubiese salido corriendo asustada".

"Me atraían hombres que nunca me hubiesen hecho esa propuesta porque no necesariamente ellos eran capaces de entregarse. En ese momento no lo sabía, pero ahora sí. Creo que ahora ya no se puede hacer nada al respecto, esa es la verdad, como diría Lily Tomlin: 'esa es la verdad'".

Fonda ha tenido tres largos matrimonios. Entre 1965 y 1973 estuvo casada con el director de cine francés, Roger Vadim. Después, en 1973, se casó con el activista Tom Hayden, de quien se separó en 1990.

Para 1991 unió su vida a la del fundador de CNN, Ted Turner, hasta 2001. Y de 2009 a 2017 mantuvo una relación con el productor musical Richard Perry.

"Una de las razones por las que acepto una relación es porque creo que ese hombre me puede llevar por un nuevo camino. Me atraen las personas que me pueden ensañar cosas, que viven una vida diferente a la mía, y entonces me entrego a eso.

"Primero que nada, quiero complacerlo a él y ese es el problema. Cuando me casé con Ted, y casarse con él es como hacerlo con 15 personas, tenía que aprender a casar, y lo hice; a pescar, lo hice; le gustaba que me vistiera sexy, lo hice. Y así", compartió.

En la entrevista, de la edición de abril de la publicación, la actriz también habló de su activismo, el cual ha practicado desde los 70.