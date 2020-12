Discusiones, puñetazos... así son las fiestas navideñas en casa de Miley Cyrus

Estados Unidos.

La cantante Miley Cyrus ha firmado uno de los discos más aclamados de este convulso 2020, 'Plastic Hearts', pero lo cierto es que en su última entrevista la estrella de la música ha preferido sincerarse sobre algunas de las dinámicas más representativas de las celebraciones navideñas en su casa familiar.

Tanto es así, que la intérprete ha reconocido que la Nochebuena en casa de los Cyrus suele traer consigo acaloradas discusiones con sus familiares, algún que otro puñetazo de frustración dirigido contra los muebles y, finalmente, un sinfín de mensajes de disculpa para que la paz vuelva a reinar en el seno de tan impulsivo clan.

Por si eso no fuera suficiente, en la mesa también se habla abiertamente de diversas teorías conspirativas y, fundamentalmente, de aquellas que versan sobre las supuestas visitas de los alienígenas a la Tierra: un tema que siempre ha fascinado a la artista y del que ahora ha expresado su deseo de que marcianos u otras criaturas extraterrestres visiten nuestro planeta más pronto que tarde.

"Peleas a puñetazos son marca de la casa, así como portazos y demás golpes al mobiliario. Y también muchos mensajes de disculpa. Además a todos nos gustan las teorías conspirativas. Recuerdo un año en el que empezamos a hablar sobre los aliens y al rato ya no me hablaba con mis hermanos y mi madre acabó llorando. A mí me encantan los aliens, me parecen súper 'cool' y, aunque este año no ha sido muy bueno, creo que están esperando a que llegue 2021", ha bromeado la cantante en conversación con la emisora Sirius XM.