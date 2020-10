¡Confirmado! Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo

Ciudad de México.

El actor argentino Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías, fruto de su extinta relación con la actriz venezolana Marjorie De Sousa.

Un juez determinó que Marjorie De Sousa es la única encargada de decidir sobre el menor.

Después de tres años de pleito con su expareja, se decidió que Julián Gil no podrá ver ni visitar a su hijo, y tampoco ser parte de las decisiones tomadas sobre él, así lo informaron en el programa El Gordo y la Flaca.

Sin embargo, el actor deberá seguir pagando la manutención de Matías, que será el 20% del total de los ingresos de Gil, cantidad que cambiará de acuerdo a las ganancias del actor.

Julián Gil sólo podrá ver a su hijo si su expareja, la venezolana Marjorie De Sousa lo permite, pero no hay un documento legal que la obligue.

Julián Gil no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, su publicista confirmó la noticia.

Alberto Navarro, publicista y relacionista público de Julián Gil, lamentó que ahora el actor sólo tenga obligaciones y no derechos sobre su hijo.

"La mamá de Matías privó al padre de su hijo. Le quitaron a Julián la patria potestad. El tribunal emitió la sentencia. Lamentablemente, Julián ya no tiene ningún derecho sobre su hijo. La señora se salió con la suya. Aunque le arrebataron la patria potestad, Julián aún tiene la única obligación de pagar la pensión. Eso sí continúa, para eso sí hay padre", declaró para EL UIVERSAL.

El pasado junio, el argentino dijo que Marjorie le quitaría a su hijo, a través de un video compartido en sus redes sociales, explicó cómo lo lograría, entre las razones enlistó: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

El actor aseguró entonces tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías. “¿Ustedes saben yo por qué me fui de México?. Yo me fui de México porque a mi se me amenazó y a mi se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando”, expresó.

El argentino explicó que auque en ese momento tenía la patria potestad del niño, no puede convivir con él, pues ésta sólo lo obliga a dar pensión.

A través de Instagram, Patricia Ramosco, la hermana del actor lamentó que su sobrino Matías represente para Marjorie sólo un cheque.

"Díganle a la señora que no se preocupe. Que no se preocupe que su cheque mensual le llegara sin falta ...al fin lo que dijimos desde el día 1 todo era un tema económico Matías siempre fue y será un cheque al portador ... Querido MATI el día que puedas tomar tus propias decisiones aca te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad", escribió.

En este momento, Julián Gil se encuentra de viaje en Turquía con su novia Valeria Marín.

Con información de El Universal