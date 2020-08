Aseguran que James Corden podría reemplazar a Ellen DeGeneres

California, EUA.

El conductor británico James Corden podría reemplazar a la humorista Ellen DeGeneres en el programa que la estadounidense conduce.

James Corden es el conductor de The Late Late Show en CBS, mientras que Ellen DeGeneres presenta The Ellen DeGeneres Show en NBC.



El cambio se daría poco después de varios exempleados del programa The Ellen DeGeneres Show afirmaran que el el show se vivía un ambiente de trabajo tóxico, según informó el diario británico The Sun.



De acuerdo con The Sun, NBC ve a James Corden como "un sucesor (de Ellen) a largo plazo". "Este problema ha ha hecho que todos miren el futuro hoy", dijo una fuente al citado medio.

"James Corden estaba siendo observado por el trabajo de Ellen a largo plazo antes de que todo esto saliera a la luz", agregó el informante.



James Corden también ha ganado popularidad en segmentos populares como Carpool Karaoke y Drop the Mic.



"James y su equipo han sido pioneros en la televisión moderna, con un gran reconocimiento en línea, redes sociales", continuó la fuente. "Reemplazar a Ellen siempre va a ser un desafío difícil, pero es un ajuste natural y una transición fácil".



Hace unos días, 10 exempleados hablaron con el medio BuzzFeed News sobre cómo el programa está lleno de favoritismo de los productores ejecutivos, así como de microagresiones y racismo.

Después de esta polemica, Ellen DeGeneres escribió un comunicado en el que pedía disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por parte de su equipo.