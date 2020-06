Tras crisis, actriz mexicana vende hamburguesas

Ciudad de México.

La actriz Violeta Isfel, conocida por sus papeles en las telenovelas Atrévete a soñar y Las tontas no van al cielo, ha decidido vender hamburguesas ante la falta de oportunidades laborales por la crisis del Covid-19.

Por los momentos, la artista mexicana hace entregas a domicilio en Hidalgo, estado en el que reside.

“¿En algún momento durante la pandemia me pregunté, ‘esto ya cambio, esto se maneja de otra manera, ya no es lo que era, ni siquiera sabemos cómo va a regresar el espectáculo, no tengo idea de que va a pasar’, así que dije ‘¿qué pasa si me dicen que ya no voy a regresar a trabajar?’ Pues seré la mejor hamburguesera”, dijo Isfel en entrevista con El Universal, de México.

Asimismo, la estrella de Lola, érase una vez y Mi marido tiene familia se siente agradecida por los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores, quienes la han felicitado por buscar una alternativa ante la falta de trabajo en televisión.