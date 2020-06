Ansel Elgort acusado por la presunta violación de una menor

Estados Unidos.

El actor Ansel Elgort, conocido por la cinta "Baby Driver", recientemente ha sido objeto del escrutinio masivo en las redes sociales después de que una joven lo acusara de haberla violado en 2014, cuando él tenía 20 años.

La presunta víctima, conocida por su primer nombre "Gabby", hizo la denuncia en su perfil de Twitter "itsgabby".

Ella afirma que tuvo relaciones sexuales con Elgort cuando tenía 17 años; la joven añadió que el actor tuvo un trío con ella y otra amiga, también menor de edad.

Según detalló llegaron a tener relaciones, pero en algún momento ella no quería continuar, pero él no la escuchó.

"En lugar de preguntarme si quería dejar de tener relaciones sexuales sabiendo que era mi primera vez y estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron 'necesitamos romperte'. No estaba allí en ese momento mentalmente", afirmó en su publicación.

"Me desconecté y sentí que mi mente se había ido, estaba en shock, no podía irme, solo pesaba 98 libras. Me hizo pensar que así es como se suponía que era el sexo.", agregó

Gabby afirma que ella y Elgort intercambiaron mensajes por Snapchat, donde ella le había informado que pronto cumpliría 17 años. La joven también compartió capturas de pantalla de sus presuntas conversariones y una foto junto al intérprete.

La foto compartida por la presunta víctima de Ansel Elgort.

Según la presunta víctima, el asalto sexual la ha dejado con secuelas psicológicas: "Tengo ataques de pánico y voy a terapia", sentenció.

El actor protagonizó recientemente la adaptación cinematográfica de The Goldfinch y está programado para aparecer en la serie de HBO Max Tokyo Vice, así como en la película de Disney de Steven Spielberg West Side Story.

Hasta el momento Ansel Elgort no ha respondido a dichas acusaciones.