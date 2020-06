Héctor Suárez es despedido con emotiva carta de su hijo, Héctor Suárez Gomís

México.

Celebridades, humoristas, políticos y seguidores de Héctor Suárez se despidieron emocionados de uno de los mayores representantes de la comedia mexicana, que falleció este martes a los 81 años.

Entre los homenajes resaltó la de su hijo, el también actor Héctor Suárez Gomís, quien dedicó una emotiva carta pública a su progenitor.

"Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía.Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte.", inicia el mensaje publicado en Instagram.

"Hace cinco años fue la primera operación y recuerdo que cuando llegaron por ti para llevarte al quirófano, me invadió un miedo terrible porque existía la posibilidad de no volverte a ver y al abrazarte, respiré muy profundo para que nunca se fuera de mí ese olor... ¡El olor de mi papá! En total fueron 15 operaciones y en las 15, hice exactamente lo mismo: antes de que te llevaran al quirófano, te daba un beso, te abrazaba y respiraba muy profundo para quedarme con tu olor... y hoy que me despedí de ti para siempre; lo hice por última vez.", añade el actor de "Diseñador de ambos sexos".

"Hace exactamente un año estabas en el hospital, te iban a quitar el riñón izquierdo y te marqué a tu celular para decirte que no te perdieras la pelea de Andy Ruiz que yo acababa de ver en vivo. ¿Te acuerdas? ¡Te acabas de ir para siempre y ya estamos hablando de box! Así será de ahora en adelante, voy a platicar contigo y me vas a responder en mi mente. No sé cuánto tiempo tarde en adaptarme a nuestra nueva forma de comunicarnos, pero lo voy a hacer todos los días y a todas horas."

"Me hará mucha falta verte, oírte, sentirte, tocarte, abrazarte, besarte y lo que más extraño ahorita; es no poder olerte. ¡Gracias por ser mi papá!", concluyó el intérprete.

"Héctor Suárez fue un referente no sólo de humor sino de reflexión sobre el carácter de los mexicanos", publicó el escritor y periodista Sergio Sarmiento en su cuenta de Twitter.

Suárez se convirtió en un referente de la comedia en México e inspiró a muchos actores a seguir sus pasos, así lo expresaron el actor Eduardo España y Víctor Trujillo, más conocido como "Brozo", en redes.

"Lo he dicho en muchas entrevistas y él lo supo en vida. Uno de los personajes que me inspiró para estudiar actuación y dedicarme a la comedia... Héctor Suárez. Fuiste una gran escuela para muchas generaciones. Genio, loco, y un actorazo. Buen viaje querido Héctor.", escribió España.

"El gran maestro Héctor Suárez ha muerto. Pionero, brújula, artista del llanto y la cosquilla. Actorazo. Tres telones con ovación cerrada, para ti. Homenaje, querido Héctor", expresó Trujillo.

Como es costumbre, la Secretaría de Cultura de México expresó sus sentidas condolencias hacia el actor de quien destacó que "construyó una prolífica trayectoria en cine, televisión y teatro".

Asimismo, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó una lista con sus películas más icónicas y se despidió del intérprete con un mensaje de reconocimiento.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Cinematografía recordó algunos personajes más representativos del actor para darle el último adiós.

"Querido Tirantes: gracias por la cábula, por los delirios que volvías alta comedia. Gracias por películas como 'Lagunilla mi barrio' o 'El mil usos', en las que movías a la risa y el coraje con igual desparpajo. Buen viaje, Héctor Suárez. Sigues en nuestras pantallas", escribió el instituto en redes.

Por su parte, el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) escribió un breve mensaje: "Descanse en paz Héctor Suárez".

"Cuando ves lo simple y básica que solía ser la comedia en México en los 80s y 90s, es fácil comprender porque alguien como Héctor Suárez se diferenció tanto del resto y destacó con su estilo de humor crítico y punzante. En paz descanse", comentó un seguidor del actor en Twitter.

La amplia trayectoria del actor suma más de 120 proyectos tanto televisivos como cinematográficos.

Entre los últimos que llevó a cabo fue la película "Mentada de padre" (2019), del director Fernando Rovzar, así como en la serie de televisión "Run Coyote Run", cuya tercera temporada fue estrenada este 2020.

Fue Héctor Suárez Gomís, el primogénito del comediante, quien se encargó de informar la muerte de su padre en nombre de toda su familia.

"Con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández", comunicó a través de sus redes sociales oficiales.

Aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que Suárez había padecido cáncer desde 2015, aunque a finales de 2019 había logrado superarlo.