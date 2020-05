Yalitza Aparicio habló sobre el racismo en su primer artículo para el New York Times

México.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio marcó un nuevo hito en su vida profesional con su reciente colaboración con el diario The New York Times, donde aprovecho para hablar de las problemáticas que enfrentan las minorías en México.

En el artículo de opinión, la actriz expuso que la cinta de Alfonso Cuarón “Roma” ayudó a abrir de nuevo la conversación sobre los derechos de los trabajadores domésticos y a hablar sobre temas tabú como el racismo y la discriminación hacia las comunidades indígenas.

"Fue mi participación en esta película lo que me llevó a apreciar mejor la importancia del arte. El arte arroja luz sobre los problemas urgentes, necesarios y, a veces, dolorosos, que no siempre son fáciles de abordar porque nosotros como sociedad no hemos podido resolverlos", escribió la oaxaqueña.

"El arte pone al descubierto nuestra realidad brutal, una realidad que es compleja, diversa y a menudo injusta, pero también nos presenta la increíble oportunidad de dar voz a lo inaudito y visibilidad a lo invisible".

MIRA: Danna Paola responde a rumores de infidelidad con Sebastían Yatra

La actriz forma parte de un grupo de artistas, escritores y pensadores a los que el diario estadounidense les pidió responder la pregunta: "¿Por qué es importante el arte?".

Bajo esa premisa, recapituló en su texto la historia de cómo pasó de ser profesora en un poblado oaxaqueño a nominada al Óscar como Mejor Actriz por su papel de Cleo.

"Una mujer indígena no era una digna representante del País, dijeron algunos. Fue difícil para mí ver y escuchar este tipo de declaraciones. Pero gracias a ellos, estaban sucediendo conversaciones reales. Finalmente, estas discusiones destacaron la importancia cultural y política de la diversidad en la sociedad, el arte y los medios de comunicación.

"En la película, dos mujeres indígenas, Nancy García y yo, incluso hablamos mixteco, uno de los 68 idiomas que se hablan actualmente en México, además del español. Nancy es una oradora y defensora de este hermoso idioma, un idioma que me ha estado enseñando, un claro ejemplo de la pluralidad cultural en América Latina que no vemos a menudo reflejada en el cine".

ADEMÁS: Laura Bozzo regresa a Televisa a "exponer desgraciados" con nuevo programa

A través de su cuenta de Twitter, Yalitza invitó a todos sus seguidores a leer su primer artículo titulado “En México, Roma encendió fuego por los derechos de la trabajadora”.