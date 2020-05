Jay Sabillón, la nueva promesa del pop hondureño lanza "Soy de vos"

Redacción.

La capitalina Jay Sabillón presenta su primer sencillo "Soy de Vos", de su primer EP llamado "Jay". La cantante hondureña le apuesta al pop melódico en su producción musical, un dulce oasis entre tanta música urbana.

"Soy de Vos" es un sonido fresco con arreglos sencillos en guitarra; la letra está inspirada según Jay Sabillón en el "amor y en lo hermoso que es entregarse totalmente", en este caso el amor genuino a su hijo.

"Para este EP me inspiré en la fuerza que me da mi hijo para salir adelante y que quería hablar sin pena sobre el amor y enviar ese mensaje de que no hay que tener complejos para estar enamorado", comentó Jay Sabillón a LA PRENSA.

A sus 29 años, Jay Sabillón ha compuesto varias canciones para películas como "La Jaula" y "Café con sabor a mi tierra".